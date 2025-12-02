Винисиус начал высказывать претензии судье на пятой минуте игры с «Жироной» — DAZN
Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор начал выражать недовольство судейством Де Бургоса Бенгоэчеа с пятой минуты матча с «Жироной» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.
Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45' 1:1 Мбаппе – 67'
«Это безумие, это ненормально. Он ни разу не зафиксировал нарушение», — приводит слова Винисиуса AS со ссылкой на DAZN.
Подчёркивается, бразильский футболист посчитал судейство слишком лояльным. После одного из принятых рефери решений Винисиус произнёс в адрес арбитра: «Ты всю игру такой, это невозможно».
Болельщики «Жироны» освистывали нападающего «Реала», когда он касался мяча. На один из подобных эпизодов Винисиус отреагировал, крикнув «Во второй дивизион», и показал соответствующий жест.
