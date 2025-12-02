Сперцян: Кордоба — лучший нападающий, с которым мне удалось поиграть

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказал своё мнение о партнёре по команде Джоне Кордобе. Российский футболист охарактеризовал колумбийского форварда как лучшего нападающего, с которым ему доводилось играть.

«Кордоба — самый лучший нападающий, с которым мне удалось поиграть. Я начинал карьеру в «Краснодаре» вместе с ним. Поэтому выберу его самым лучшим, больше у меня не было (смеётся)», — приводит слова Сперцяна «Советский Спорт».

Кордоба установил новый клубный рекорд по количеству забитых мячей. Историческое событие произошло в рамках 17 тура Российской Премьер-Лиги. В этой игре «Краснодар» встретился с «Крыльями Советов» и одержал уверенную победу со счётом 5:0. Нападающий забил один из голов. Данное взятие ворот стало 69-м для колумбийца в составе «быков», что позволило ему превзойти предыдущее достижение Фёдора Смолова. Таким образом, Джон официально стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».