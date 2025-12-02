Скидки
Главная Футбол Новости

Алонсо высказался о рекордной безголевой серии Родриго в «Реале»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о форме вингера Родриго Гоэса, который не забивает за «сливочных» в течение 30 матчей подряд, что является антирекордом среди нападающих клуба.

«Мы должны верить и доверять Родриго. Никто не может сомневаться в его мастерстве. Он отличный парень, всегда отличался прекрасным настроем и высокой работоспособностью. Ждём, когда он прервёт этот негативный момент с голами», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

