«Ньюкасл Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Монако» Камара — The Athletic

Полузащитник «Монако» Ламин Камара может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб всерьёз задумался о возможном трансфере игрока в январе. На данный момент «сороки» не контактировали с монегасками на эту тему. Отмечается, что усиление линии полузащиты — один из трансферных приоритетов команды английской Премьер-лиги зимой.

В качестве альтернатив Ламину «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает Кеса Смита («АЗ Алкмар»), Хави Герру («Валенсия»), Билала Эль-Ханнуса («Лестер Сити»).

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 18 очками находится на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ.