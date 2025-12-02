Жереми Бога и Теремас Моффи намерены покинуть «Ниццу» после нападения фанатов — RMC Sport

Нападающие «Ниццы» Жереми Бога и Теремас Моффи выразили желание уйти из состава французского клуба. Футболисты приняли это решение после инцидента, в ходе которого они подверглись агрессивным действиям со стороны болельщиков команды. Об этом сообщает RMC Sport.

Происшествие имело место после поражения «Ниццы» от «Лорьяна» со счётом 1:3. Согласно сообщениям, на базу клуба прибыли около 400 поклонников. Изначально группа скандировала призывы к отставке в адрес главного тренера Франка Эза. Впоследствии ситуация эскалировала, агрессия была направлена на игроков.

По информации источников, десятки фанатов физически и словесно атаковали Моффи и Бога. Игроков пинали, били по щекам, а также плевали в них. Ивуариец и нигериец также стали объектами расистских оскорблений со стороны нападавших.

Издания Nice-Matin и RMC Sport подтверждают, что после случившегося инцидента Жереми Бога и Теремас Моффи не желают продолжать свои выступления за «Ниццу».

Теремас Моффи выступает за «орлов» с сезона-2022/2023. Жереми Бога присоединился к французскому коллективу летом 2023 года.