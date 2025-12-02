Скидки
«МЮ» и «Челси» могут побороться за 17-летнего игрока из Бразилии стоимостью € 60 млн — AS

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры о приобретении 17-летнего центрального защитника «Гремио» Луиса Эдуардо. Клубы могут сделать официальное предложение в ближайшие недели. Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболист впечатлил указанные команды на чемпионате мира среди юношей до 17 лет. Подчёркивается, что Эдуардо может быть продан за € 60 млн после того как ему исполнится 18 лет (16 января).

В составе сборной Бразилии среди юношей до 17 лет защитник принял участие в 13 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился тремя голами. В этих встречах Эдуардо получил три жёлтые карточки.

