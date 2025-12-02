Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французская футбольная лига отреагировала на избиение игроков «Ниццы» фанатами клуба

Французская футбольная лига отреагировала на избиение игроков «Ниццы» фанатами клуба
Комментарии

Французская футбольная лига (LFP) на официальном сайте опубликовала заявление об избиениях фанатами «Ниццы» футболистов команды.

«LFP самым решительным образом осуждает акты насилия, совершённые в отношении игроков и персонала футбольного клуба «Ницца». Эти совершенно неприемлемые нападения подрывают доброе имя всех участников игры и ценности футбола.

LFP объявляет, что присоединится к гражданским искам, поданным игроками, чтобы полностью поддержать их и способствовать раскрытию всей правды об этих серьёзных инцидентах.

LFP выражает свою полную поддержку пострадавшим игрокам футбольного клуба «Ницца» и подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности всех участников футбольной жизни», — сказано в сообщении LFP.

Материалы по теме
Жереми Бога и Теремас Моффи намерены покинуть «Ниццу» после нападения фанатов — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android