Французская футбольная лига отреагировала на избиение игроков «Ниццы» фанатами клуба

Французская футбольная лига (LFP) на официальном сайте опубликовала заявление об избиениях фанатами «Ниццы» футболистов команды.

«LFP самым решительным образом осуждает акты насилия, совершённые в отношении игроков и персонала футбольного клуба «Ницца». Эти совершенно неприемлемые нападения подрывают доброе имя всех участников игры и ценности футбола.

LFP объявляет, что присоединится к гражданским искам, поданным игроками, чтобы полностью поддержать их и способствовать раскрытию всей правды об этих серьёзных инцидентах.

LFP выражает свою полную поддержку пострадавшим игрокам футбольного клуба «Ницца» и подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности всех участников футбольной жизни», — сказано в сообщении LFP.