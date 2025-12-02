Игрок «Милана» Пулишич тренировался с командой перед матчем с «Лацио» — Tuttomercatoweb

27-летний нападающий «Милана» Кристиан Пулишич продолжает подготовку перед игрой с «Лацио» в рамках 1/8 финала Кубка Италии на фоне недавней травмы. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, американец завершил сегодня первую часть тренировки вместе с остальной командой, как и было запланировано. Затем нападающий продолжил вторую часть занятия, выполняя индивидуальные упражнения. Футболист ещё не восстановился полностью, на данный момент неизвестно, будет ли он в заявке команды на игру с римлянами.

В нынешнем сезоне Пулишич провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.