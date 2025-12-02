Игрок «Милана» Пулишич тренировался с командой перед матчем с «Лацио» — Tuttomercatoweb
Поделиться
27-летний нападающий «Милана» Кристиан Пулишич продолжает подготовку перед игрой с «Лацио» в рамках 1/8 финала Кубка Италии на фоне недавней травмы. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным источника, американец завершил сегодня первую часть тренировки вместе с остальной командой, как и было запланировано. Затем нападающий продолжил вторую часть занятия, выполняя индивидуальные упражнения. Футболист ещё не восстановился полностью, на данный момент неизвестно, будет ли он в заявке команды на игру с римлянами.
В нынешнем сезоне Пулишич провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:56
-
18:46
-
18:42
-
18:35
-
18:21
-
18:20
-
18:16
-
18:07
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:46
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
17:16
-
17:05
-
16:54
-
16:54
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:39