Стала известна позиция «Ман Сити» по будущему Траффорда в клубе

«Манчестер Сити» не хочет отпускать вратаря Джеймса Траффорда, желающего уйти из клуба. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, 23-летний голкипер хочет покинуть команду после того как уступил место Джанлуиджи Доннарумме в основном составе. Интерес к Траффорду проявляет «Вулверхэмптон» и нескольких других европейских клубов. Однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола предпочёл бы сохранить Траффорда, а продать Штефана Ортегу.

В нынешнем сезоне Траффорд принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

