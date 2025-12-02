Защитник «Балтики» — о матче со «Спартаком»: не поддерживаю выкрики в адрес судьи

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов высказался о матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0) и поведении домашних трибун. Футболист прокомментировал скандирование фанатов в адрес главного судьи той встречи, Кирилла Левникова.

«Наверное, [выбрал бы] больше вот эти вот эмоции со «Спартаком». Когда весь стадион поддерживает тебя на протяжении 90 минут, особенно после красной карточки. Хотя с выкрикиваниями в адрес судьи я не согласен. Возможно, он ошибся, но я такое не поддерживаю. Очень благодарны болельщикам за то, что поддерживали нас весь матч», — приводит слова Варатынова Metaratings.

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Балтика» и московский «Спартак», завершился победой калининградцев со счётом 1:0. На 30-й минуте был удалён нападающий хозяев Ираклий Манелов и главный тренер хозяев поля Андрей Талалаев. После этого болельщики начали скандировать оскорбления в адрес арбитра.