Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» — о матче со «Спартаком»: не поддерживаю выкрики в адрес судьи

Защитник «Балтики» — о матче со «Спартаком»: не поддерживаю выкрики в адрес судьи
Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов высказался о матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0) и поведении домашних трибун. Футболист прокомментировал скандирование фанатов в адрес главного судьи той встречи, Кирилла Левникова.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Наверное, [выбрал бы] больше вот эти вот эмоции со «Спартаком». Когда весь стадион поддерживает тебя на протяжении 90 минут, особенно после красной карточки. Хотя с выкрикиваниями в адрес судьи я не согласен. Возможно, он ошибся, но я такое не поддерживаю. Очень благодарны болельщикам за то, что поддерживали нас весь матч», — приводит слова Варатынова Metaratings.

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Балтика» и московский «Спартак», завершился победой калининградцев со счётом 1:0. На 30-й минуте был удалён нападающий хозяев Ираклий Манелов и главный тренер хозяев поля Андрей Талалаев. После этого болельщики начали скандировать оскорбления в адрес арбитра.

Материалы по теме
Почему «Балтика» побеждает вдесятером и при чём тут «Челси»? Талалаев использует 3 приёма
Почему «Балтика» побеждает вдесятером и при чём тут «Челси»? Талалаев использует 3 приёма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android