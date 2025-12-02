Бывший нападающий «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенда ушёл из жизни в возрасте 43 лет

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги проинформировала о кончине бывшего нападающего «Ростова» и «Локомотива» Исо Каньенды. Футболист ушёл жизни в возрасте 43 лет.

«Каньенда провёл в РПЛ 111 матчей и забил 21 мяч, по большей части в составе «Ростова». Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким Исо», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Каньенда перешёл в «Ростов» в 2003 году. Летом 2005 года нападающий стал футболистом «Локомотива». С лета 2006 года по декабрь 2007 года Каньенда выступал за «Ростов» на правах аренды. В составе донского клуба игрок принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. За железнодорожников Каньенда провёл пять встреч.