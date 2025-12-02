Защитник «Балтики» Варатынов высказался о возможном назначении Талалаева в «Спартак»

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера московского «Спартака».

«По этому поводу надо обратиться к Андрею Викторовичу. Но по тому, как он тренирует, он в любой команде смог бы навести порядок», — приводит слова Варатынова Metaratings.

Недавняя встреча «Балтики» со «Спартаком» в рамках 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги завершилась победой калининградского клуба со счётом 1:0. В ходе этой игры главный судья Кирилл Левников принял решение об удалении с поля не только игрока «Балтики» Ираклия Манелова, но и главного тренера хозяев, Андрея Талалаева.

По итогам 17 туров текущего чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Калининграда 32 очка.