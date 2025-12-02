Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-президент «Интера» Санетти: критика в адрес Мартинеса абсурдна

Вице-президент «Интера» Санетти: критика в адрес Мартинеса абсурдна
Комментарии

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти отреагировал на критику в адрес нападающего команды Лаутаро Мартинеса.

«Считаю абсурдной критику Лаутаро. Он всегда отдаёт все силы и стремится к победе. К сожалению, он также понимает, что это часть игры. Лаутаро смотрит вперёд и всегда хочет сделать всё возможное для «Интера». Он помог нам выиграть прошлый матч [с «Пизой»]. Мартинес входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории «Интера». О чём мы вообще говорим?» — приводит слова Санетти FCInter1908.

Лаутаро Мартинес выступает за «нерадзурри» с 2018 года. В 17 матчах нынешнего клубного сезона аргентинец забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
Андрей Лунин может перейти в «Интер». Скауты клуба наблюдали за ним на матче «Реала» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android