Оборона «Балтики» — вторая в Европе по надёжности среди команд топ-10 лиг

Калининградская «Балтика» заняла вторую позицию в рейтинге команд, пропускающих наименьшее количество мячей в среднем за матч. Этот показатель учитывает клубы из 10 ведущих европейских футбольных лиг. Российский коллектив, выступающий под руководством Андрея Талалаева, уступает лишь португальскому «Порту». Об этом сообщает Opta Sports.

Согласно представленным данным, «Порту» имеет средний показатель 0,3 пропущенных гола за игру, пропустив три мяча в 12 проведённых встречах. «Балтика» следует за португальским клубом со средним значением 0,4 пропущенных мяча за матч.

В список клубов с наилучшими показателями по пропущенным голам, помимо «Порту» и «Балтики», вошли следующие команды: «Гёзтепе» (0,5), «Спортинг» (0,5), «Жил Висенте» (0,5), лондонский «Арсенал» (0,5), «Комо» (0,5) и римская «Рома» (0,5).

По итогам 17 туров текущего чемпионата России «Балтика» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.