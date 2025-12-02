Скидки
«Реал» может заплатить £ 25 млн за полузащитника «Олимпиакоса» — Daily Mail

Мадридский «Реал» рассматривает возможность сделать предложение «Олимпиакосу» по трансферу 18-летнего полузащитника Христоса Музакитиса. «Сливочные» могут заплатить £ 25 млн (€ 28,5 млн) за переход футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за игрой греческого полузащитника во время матча Лиги чемпионов с «Королевским клубом» (3:4).

В нынешнем сезоне Музакитис принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

