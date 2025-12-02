Вице-президент «Интера» Санетти: хотим снова стать главными героями Лиги чемпионов

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти высказался о поражении команды в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) в контексте выступления «нерадзурри» в данном турнире.

«Обидно, что наша победная серия прервалась поражением в Мадриде на последних минутах, однако «Атлетико» — отличная команда, с ними всегда непросто играть. Мы также показали, что хотим снова стать главными героями Лиги чемпионов в этом году. С оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Санетти FCInter1908.

На данный момент «Интер» с 12 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. В следующем туре команда 9 декабря примет на своём поле «Ливерпуль».