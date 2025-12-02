Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-президент «Интера» Санетти: хотим снова стать главными героями Лиги чемпионов

Вице-президент «Интера» Санетти: хотим снова стать главными героями Лиги чемпионов
Комментарии

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти высказался о поражении команды в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) в контексте выступления «нерадзурри» в данном турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9'     1:1 Зелиньски – 54'     2:1 Хименес – 90+3'    

«Обидно, что наша победная серия прервалась поражением в Мадриде на последних минутах, однако «Атлетико» — отличная команда, с ними всегда непросто играть. Мы также показали, что хотим снова стать главными героями Лиги чемпионов в этом году. С оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Санетти FCInter1908.

На данный момент «Интер» с 12 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. В следующем туре команда 9 декабря примет на своём поле «Ливерпуль».

Материалы по теме
Вице-президент «Интера» Санетти: критика в адрес Мартинеса абсурдна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android