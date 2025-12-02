Вице-президент «Интера» Санетти: хотим снова стать главными героями Лиги чемпионов
Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти высказался о поражении команды в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) в контексте выступления «нерадзурри» в данном турнире.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Альварес – 9' 1:1 Зелиньски – 54' 2:1 Хименес – 90+3'
«Обидно, что наша победная серия прервалась поражением в Мадриде на последних минутах, однако «Атлетико» — отличная команда, с ними всегда непросто играть. Мы также показали, что хотим снова стать главными героями Лиги чемпионов в этом году. С оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Санетти FCInter1908.
На данный момент «Интер» с 12 очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. В следующем туре команда 9 декабря примет на своём поле «Ливерпуль».
