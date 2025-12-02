Компани отреагировал на информацию, что он может сменить Гвардиолу в «Ман Сити»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, что он думает о заявлении экс-президента клуба Ули Хёнесса, который ранее рассказал, что Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», сообщил бельгийскому специалисту, что он станет следующим наставником «горожан».

«Я здесь не для того, чтобы комментировать заявления Ули Хёнесса. Испытываю к нему огромное уважение. Но в футболе сложно заглядывать так далеко. Сосредоточен на «Баварии» и на том, чего мы можем достичь. Мне нравится жить настоящим. Это отнимает у меня всё время. Не думаю о других командах, вижу только «Баварию», — приводит слова Компани ESPN.

Компани занимает должность главного тренера «Баварии» с лета 2024 года.

Топ-5 легенд футбола: