Агент Тюкавина назвал чемпионат, куда точно не перейдёт футболист

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил, есть ли интерес к 23-летнему футболисту от европейских клубов.

«В Европе сейчас все понимают – игрок только восстановился, надо в себя прийти. Переходить и сидеть на лавке… За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. В Саудовскую Аравию он точно не поедет. Переходить как Сафонов – и к декабрю ноль матчей… Чалов уехал, не играет, ну вот Оздоев молодец, конечно.

Для Тюкавина футбол на первом месте, для него это важно. Его и болельщики любят, в первой игре после травмы со «Спартаком» ему даже спартаковские фанаты аплодировали», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: