Будущее Фарке в «Лидсе» зависит от матчей с «Челси» и «Ливерпулем» — The Guardian

Руководство английского «Лидса» рассматривает возможность увольнения главного тренера Даниэля Фарке. Решение о его отставке может быть принято в случае поражений команды в ближайших встречах с лондонским «Челси» и «Ливерпулем». Об этом сообщает The Guardian.

Команда потерпела четыре поражения подряд в рамках английской Премьер-лиги. Общая статистика последних игр также не в пользу коллектива, который уступил в пяти из шести предыдущих матчей.

На данный момент «Лидс» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 11 набранных очков по итогам 13 проведённых матчей чемпионата.

Несмотря на сложную ситуацию, внутри клуба отмечается определенное сочувствие к немецкому специалисту. По мнению некоторых представителей «Лидса», текущие результаты не всегда отражают позитивную игру, которую команда демонстрировала в некоторых поединках.