Пабло Солари — лидер 17-го тура РПЛ по количеству обводок

Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари стал лидером 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству обводок, которых он совершил семь. Об этом информирует телеграм-канал РПЛ.

В 17-м туре чемпионата России красно-белые встречались с «Балтикой». В этой игре московская команда уступила со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

В нынешнем сезоне Солари принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Как появился «Спартак»:

