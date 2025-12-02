Пабло Солари — лидер 17-го тура РПЛ по количеству обводок

Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари стал лидером 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству обводок, которых он совершил семь. Об этом информирует телеграм-канал РПЛ.

В 17-м туре чемпионата России красно-белые встречались с «Балтикой». В этой игре московская команда уступила со счётом 0:1.

В нынешнем сезоне Солари принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме Защитник «Балтики» Варатынов высказался о возможном назначении Талалаева в «Спартак»

Как появился «Спартак»: