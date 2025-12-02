Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: Сарр пропустит обе игры на этой неделе

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о нынешнем состоянии полузащитника Исмаила Сарра.

«Исмаила выбыл. Всё выглядит не так уж плохо, но он определённо пропустит обе игры на этой неделе, но есть надежда, что он сможет вернуться к Кубку африканских наций.

Все остальные в порядке. Борна Соса снова не сможет сыграть, но все остальные, кто участвовал в воскресной игре, в порядке. Связки у Сарра не полностью порваны, но есть некоторые проблемы. Возможно, он вернётся к Кубку африканских наций и сыграет за нас один—два матча. Мы всё ещё не теряем надежды и знаем, как усердно работает наша медицинская служба.

Возможно, его восстановление займёт больше времени, чем ожидалось. Лодыжка сильно опухла. Возможно, он пропустит и матчи Кубка африканских наций. Сейчас оба варианта вероятны. Он может сыграть за нас и принять участие в КАН, а может и пропустить этот турнир», — приводит слова Гласнера Sky Sports.

