Полузащитник «Пари НН» Ивлев оценил свою игру и выразил благодарность тренеру

Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев высказался о своём игровом времени и оценил выступление в первой половине текущего сезона. Молодой игрок принял участие во всех матчах команды в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В целом положительно [оцениваю свою игру]. В таком юном возрасте иметь постоянную игровую практику – это приятно. Очень благодарен Шпилевскому за оказанное доверие. Для себя я поставил галочку: есть потенциал для дальнейшего роста.

Жаль, что из-за перебора жёлтых карточек не смогу принять участие в игре [c махачкалинским «Динамо»]. Поэтому моя главная цель – хорошо подготовиться на зимних сборах и провести вторую часть сезона на высоком уровне», — приводит слова Ивлева Metaratings.

По итогам 17 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Пари НН» располагается на 15-м месте в турнирной таблице. Клуб из Нижнего Новгорода набрал 11 очков и на данный момент находится в зоне вылета.

