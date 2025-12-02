Скидки
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о влиянии плотного графика на подготовку к играм

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился мнением о насыщенном игровом расписании команды.

«Сейчас у нас по сути нет тренировочных занятий. У нас впереди три игры за пять дней (вероятно, в данном случае тренер говорит о матчах во второй половине декабря: 18 декабря лондонцы примут на своём поле КуПС в Лиге конференций, 20 декабря сыграют в гостях с «Лидс Юнайтед» в английской Премьер-лиге, а 23 декабря на выезде встретятся с «Арсеналом» в Кубке лиги. — Прим. «Чемпионата»).

Можно ошибиться на тренировке, никто этого не узнает. Теперь же мы учимся в процессе матчей. Разумеется, это досадно, ведь мы хотим побеждать, те ошибки, которые мы допускаем на тренировках, потом появляются в игре. Но нам придётся к этому привыкнуть. Доверяю игрокам и говорю им, что мы проведём отличный сезон», — приводит слова Гласнера Sky Sports.

