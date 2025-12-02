Энцо Фернандес: «Челси» претендует на титул АПЛ и финал Лиги чемпионов

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес поделился своими размышлениями относительно борьбы за чемпионский титул в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Аргентинский футболист также высказался о перспективах клуба в Лиге чемпионов.

«Конечно, мы претендуем на титул. В этом сезоне много претендентов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Все команды борются за место на вершине таблицы. Есть несколько очень сильных команд в АПЛ. «Арсенал» также много лет демонстрирует очень хорошие результаты. «Ливерпуль» – отличная команда. Я не выберу одну, поскольку все они хороши.

И мы понимаем, насколько сложно играть в Лиге чемпионов. Постараемся выйти в финал, чего мы заслуживаем как клуб. Мы хорошо играем, поэтому способны занять достойное место», — приводит слова Фернандеса Give me Sport.

На данный момент «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице национального чемпионата. Клуб набрал 24 очка по итогам 13 проведённых матчей.

В Лиге чемпионов после пяти туров команда занимает седьмое место с десятью очками.