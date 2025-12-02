Скидки
Ивлев — о «Пари НН»: все понимали, что последнее место — это не то, к чему мы стремимся

Ивлев — о «Пари НН»: все понимали, что последнее место — это не то, к чему мы стремимся
Полузащитник нижегородского «Пари НН» Андрей Ивлев высказался о преображении клуба, который в последних пяти матчах потерпел лишь два поражения.

«Все понимали, что последнее место – это не то, к чему мы стремимся. Такое положение дел никого не устраивало. Настроены на то, чтобы подняться как можно выше», — приводит слова Ивлева Metaratings.

По итогам 17 туров текущего чемпионата России «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице. У нижегородского клуба 11 набранных очков, команда находится в зоне вылета.

В следующем туре, 7 декабря, «Пари НН» проведёт выездную встречу. Соперником нижегородского коллектива станет махачкалинское «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
