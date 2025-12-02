«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Э. Гарсия, Кубарси, Бальде, Кунде, Мартин, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Педри, Левандовски.

«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Ганцко, Лангле, Барриос, Гонсалес, Кардозо, Баэна, Альварес, Симеоне.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).