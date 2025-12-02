Скидки
Божин сделал 14 перехватов в матче с «Краснодаром». Больше всех в 17-м туре РПЛ

Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин стал лидером 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству перехватов — 14. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

В 17-м туре чемпионата России самарская команда встречалась с «Краснодаром», которому уступила со счётом 0:5.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

В нынешнем сезоне Божин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

