Божин сделал 14 перехватов в матче с «Краснодаром». Больше всех в 17-м туре РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин стал лидером 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству перехватов — 14. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

В 17-м туре чемпионата России самарская команда встречалась с «Краснодаром», которому уступила со счётом 0:5.

В нынешнем сезоне Божин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

Материалы по теме Пабло Солари — лидер 17-го тура РПЛ по количеству обводок

Самые титулованные футбольные клубы России: