Божин сделал 14 перехватов в матче с «Краснодаром». Больше всех в 17-м туре РПЛ
Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин стал лидером 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по количеству перехватов — 14. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.
В 17-м туре чемпионата России самарская команда встречалась с «Краснодаром», которому уступила со счётом 0:5.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Сперцян – 40' 3:0 Сперцян – 53' 4:0 Кордоба – 61' 5:0 Тормена – 90'
В нынешнем сезоне Божин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.
