«Барселона» — «Атлетико»: Баэна вывел гостей вперёд на 19-й минуте

В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра игры выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. На данный момент счёт 1:0 в пользу «матрасников». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте Алекс Баэна открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).