«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» могут побороться за защитника из Бундеслиги — TBR Football

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за 22-летним центральным защитником «Вольфсбурга» Константиносом Кульеракисом. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, лондонский клуб включил греческого футболиста в список трансферных целей на зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что «шпоры» сделали приобретение нового центрального защитника одним из своих приоритетов на январь.

В нынешнем сезоне Кульеракис принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

