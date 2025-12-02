Ханс-Дитер Флик: не смотрел матч «Реала», я сосредоточен на «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признался, что не следил за ходом матча между мадридским «Реалом» и «Жироной», который завершился ничейным результатом 1:1. Немецкий специалист подчеркнул, что его внимание полностью сосредоточено на подготовке своей команды.

«Не видел. Мне присылали сообщения, поэтому знал, что что-то случилось. Увидел нарезку лучших моментов, когда проснулся. Просто я сосредоточен на своей команде», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Результат матча «Реала» с «Жироной» позволил каталонскому клубу выйти на первое место в турнирной таблице. Сине-гранатовые опередили «Реал» на одно очко.

Сегодня, 2 декабря, «Барселона» проведет перенесённый матч 19-го тура чемпионата Испании. Подопечные Флика встретятся с мадридским «Атлетико».