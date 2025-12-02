Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ханс-Дитер Флик: не смотрел матч «Реала», я сосредоточен на «Барселоне»

Ханс-Дитер Флик: не смотрел матч «Реала», я сосредоточен на «Барселоне»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признался, что не следил за ходом матча между мадридским «Реалом» и «Жироной», который завершился ничейным результатом 1:1. Немецкий специалист подчеркнул, что его внимание полностью сосредоточено на подготовке своей команды.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45'     1:1 Мбаппе – 67'    

«Не видел. Мне присылали сообщения, поэтому знал, что что-то случилось. Увидел нарезку лучших моментов, когда проснулся. Просто я сосредоточен на своей команде», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Результат матча «Реала» с «Жироной» позволил каталонскому клубу выйти на первое место в турнирной таблице. Сине-гранатовые опередили «Реал» на одно очко.

Сегодня, 2 декабря, «Барселона» проведет перенесённый матч 19-го тура чемпионата Испании. Подопечные Флика встретятся с мадридским «Атлетико».

Материалы по теме
The Athletic поделился подробностями о будущем Левандовского и Рашфорда в «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android