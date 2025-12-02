Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос ответил, должен ли «Реал» подписать футболиста, похожего на него

Кроос ответил, должен ли «Реал» подписать футболиста, похожего на него
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением, обязательно ли «сливочным» подписывать футболиста, похожего на него, чтобы добиваться результатов.

«Команда должна искать способ побеждать с игроками другого типа. Я являюсь первым человеком, который предпочёл, чтобы «Реал» выиграл [трофей], эти разговоры прекратились. Наша связка с Каземиро и Модричем в прошлом. Это два разных поколения, важно адаптироваться к тому, что есть сейчас. Не говорю, что одно лучше другого. Это другой типаж футболистов, но не значит, что они лучше или хуже», — приводит слова Крооса Marca.

Полузащитник выступал в составе «Реала» с 2014 по 2024 год. За этот период он пять раз выиграл Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Тони Кроос раскритиковал Винисиуса

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android