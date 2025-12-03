«Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче с девятью голами

Окончен матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон). Победу со счётом 5:4 одержали «горожане». В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Эрлинг Холанд вывел гостей вперёд на 17-й минуте, Тейани Рейндерс на 37-й минуте удвоил преимущество команды, Фил Фоден на 44-й минуте забил третий мяч «горожан». Эмиль Смит-Роу на 45+2-й минуте отыграл один гол. На 48-й минуте Фоден оформил дубль, а на 54-й минуте игрок лондонцев Сандер Берге отличился автоголом. Алекс Айуоби сократил отставание в счёте на 57-й минуте, после этого Саму Чуквезе на 73-й минуте забил третий гол хозяев поля, а на 78-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 28 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «дачники» 7 декабря примут на своём поле «Кристал Пэлас», «горожане» 6 декабря на своём поле встретятся с «Сандерлендом».