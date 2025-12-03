Скидки
Фулхэм — Манчестер Сити, результат матча 2 декабря 2025, счет 4:5, АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче с девятью голами
Комментарии

Окончен матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон). Победу со счётом 5:4 одержали «горожане». В качестве главного арбитра выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

Эрлинг Холанд вывел гостей вперёд на 17-й минуте, Тейани Рейндерс на 37-й минуте удвоил преимущество команды, Фил Фоден на 44-й минуте забил третий мяч «горожан». Эмиль Смит-Роу на 45+2-й минуте отыграл один гол. На 48-й минуте Фоден оформил дубль, а на 54-й минуте игрок лондонцев Сандер Берге отличился автоголом. Алекс Айуоби сократил отставание в счёте на 57-й минуте, после этого Саму Чуквезе на 73-й минуте забил третий гол хозяев поля, а на 78-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 28 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «дачники» 7 декабря примут на своём поле «Кристал Пэлас», «горожане» 6 декабря на своём поле встретятся с «Сандерлендом».

