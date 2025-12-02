Кроос: иногда Винисиус теряет концентрацию на игре, но он прекрасный человек

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил, что крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор периодически может терять концентрацию во время матчей.

«Было удивительно наблюдать за его [Винисиуса] развитием. Иногда Вини теряет концентрацию на игре, но он прекрасный человек. На него давят соперники, фанаты конкурентов… Но он молод и сможет справляться с этим лучше», — приводит слова Крооса Marca.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

