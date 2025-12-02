Защитник «Черноморца» Кирш: легионеры поднимают уровень мастерства в чемпионате

21-летний футболист «Черноморца» Илья Кирш поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Если футболист пока не готов, недостоин регулярно играть, он будет выбиваться, выпадать. Будет заметно, что ему чего-то не хватает. Не знаю, как повлияет лимит на российский футбол. Но знаю, что легионеры, которые сейчас есть в РПЛ, помогают развиваться молодым футболистам. Да и не только молодым. Они поддерживают и поднимают уровень мастерства в чемпионате. Поэтому, на мой взгляд, их игра в РПЛ идёт только на пользу: только когда ты играешь против сильного соперника, совершенствуешься. Если в лиге не будет игроков, которые на голову или хотя бы полголовы выше тебя, вряд ли ты сам когда-то станешь сильным футболистом», — приводит слова Кирша Legalbet.