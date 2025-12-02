Дмитриев ответил на слова Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о проигрыше красно-белых во встрече с «Балтикой» в 17-м туре Мир РПЛ (0:1), а также отреагировал на слова главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.

— После поражения от «Балтики» остался осадок?

— Конечно, когда команда играет в меньшинстве и делает за весь матч всего пару атак, но побеждает… И когда мы пропускаем гол после аута и сами не забиваем ни с одного своего момента — это очень обидно.

— Перед матчем Талалаев сказал, что «Спартак» — уже не та грозная сила для «Балтики». Желания доказать ему обратное не было?

— Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось. Не хочется ли как-то ответить Талалаеву? Да нет, каждому человеку отвечать, что ли, кто так говорит? — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место. «Балтика» заработала 32 очка и располагается на пятой строчке. В следующем туре красно-белые встретятся с московским «Динамо» (6 декабря), а команда Талалаева — с «Крыльями Советов» (7 декабря).

