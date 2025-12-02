Скидки
Марк Кукурелья: когда зовёт Гвардиола, готов на коленях просить о трансфере

Левый защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья сообщил, что в своё время имел возможность перейти в «Манчестер Сити». Испанский футболист отметил, что «горожане» предпринимали попытки приобрести его до того, как он перебрался из «Брайтона» в состав лондонцев летом 2022 года.

«Манчестер Сити» хотел подписать меня до моего перехода в «Челси». Они были в огне – одна из лучших команд в мире. Я хотел перейти. Когда зовёт Гвардиола, готов на коленях просить, чтобы продали. Но в итоге клубы так и не смогли договориться», — приводит слова Кукурельи инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Трансфер Кукурельи на «Стэмфорд Бридж» обошёлся «Челси» в сумму, превышающую € 65 млн. С момента перехода в лондонский клуб испанский защитник принял участие в 132 матчах. В этих играх он отметился восемью забитыми мячами и отдал 11 результативных передач.

