Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче 14-го тура соревнования с «Фулхэмом». 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 матчей.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
1-й тайм
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17' 0:2 Рейндерс – 37'
На втором месте находится бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер, поразивший ворота соперников 100 раз в 125 играх. На третьей строчке располагается экс-форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 100 забитыми мячами в 142 встречах.
Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
