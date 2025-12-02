Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче 14-го тура соревнования с «Фулхэмом». 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 матчей.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
1-й тайм
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'    

На втором месте находится бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер, поразивший ворота соперников 100 раз в 125 играх. На третьей строчке располагается экс-форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 100 забитыми мячами в 142 встречах.

Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Гвардиола раскрыл детали эмоционального разговора с Холандом после матча АПЛ

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android