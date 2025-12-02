Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче 14-го тура соревнования с «Фулхэмом». 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 матчей.

На втором месте находится бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер, поразивший ворота соперников 100 раз в 125 играх. На третьей строчке располагается экс-форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 100 забитыми мячами в 142 встречах.

Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Лучший бомбардир в мировом футболе: