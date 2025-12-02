Скидки
Линекер сравнил себя с Кейном из «Баварии»

Линекер сравнил себя с Кейном из «Баварии»
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер сравнил себя с футболистом «Баварии» и английской национальной команды Гарри Кейном.

«Кейн — футболист более высокого уровня, чем я. Забивал, находясь только в штрафной площади. Да, я был полезен в плане базовых элементов игры, но Гарри может играть как «десятка». Он способен забивать метров с 40, отдавать замечательные передачи. Я был быстрее Гарри, но, несомненно, в целом он лучше», — приводит слова Линекера Evening Standard.

В нынешнем сезоне Кейн провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отметился тремя результативными передачами.

