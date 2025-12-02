«Ман Сити» двумя словами отреагировал на бомбардирский рекорд Холанда в АПЛ
Пресс-служба «Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X отреагировала на достижение нападающим Эрлингом Холандом отметки в 100 голов в английской Премьер-лиге быстрее всех в истории соревнования (111 матчей).
«Переписывает историю», — написано в сообщении «горожан».
Норвежец забил 100-й гол во встрече 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17' 0:2 Рейндерс – 37' 0:3 Фоден – 44' 1:3 Смит-Роу – 45+2' 1:4 Фоден – 48' 1:5 Берге – 54' 2:5 Айуоби – 57' 3:5 Чуквезе – 72' 4:5 Чуквезе – 78'
Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
