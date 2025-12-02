«Ман Сити» двумя словами отреагировал на бомбардирский рекорд Холанда в АПЛ

Пресс-служба «Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X отреагировала на достижение нападающим Эрлингом Холандом отметки в 100 голов в английской Премьер-лиге быстрее всех в истории соревнования (111 матчей).

«Переписывает историю», — написано в сообщении «горожан».

Норвежец забил 100-й гол во встрече 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: