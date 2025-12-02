Максим Гафуров: вылет «Пари НН» из РПЛ негативно повлияет на имидж региона

Генеральный директор Центра управления и развития спорта (ЦУРС) в Нижегородской области Максим Гафуров прокомментировал текущее положение футбольного клуба «Пари НН». Функционер заявил, что возможный вылет команды из Мир Российской Премьер-Лиги негативно скажется на имидже региона. Гафуров также сравнил «Пари НН» с калининградской «Балтикой», отмечая схожие бюджеты, но различные результаты в текущем чемпионате.

«Не берусь сравнивать клубы по бюджету, но финансовый аспект здесь важен. Конкретно у «Балтики» с большим уважением отмечу работу моего большого друга Равиля Измайлова (генерального директора клуба — Прим. Чемпионата), она действительно выдающаяся. И отдельно подчеркну, как калининградцы подошли к предыдущему зимнему трансферному окну. Они выстраивали стратегию уже как клуб РПЛ, трансфер того же Хиля помог адаптироваться и войти в лигу этим составом. Это классная работа всей системы. В прошлом году таким примером было махачкалинское «Динамо», но «Балтика» в этом смысле пошла даже дальше.

Касаемо «Пари НН» — мы начинали немного из другой точки. Это очень молодой клуб, что важно, поэтому люди набивают свои шишки на этом пути. Скажу философски: клуб вошёл в сезон, имея очень много якорей, которых у «Балтики» не было. И мы видим на примере других клубов, как они свежими удачно вошли в сезон, но у них эти якоря появились в процессе.

Конечно, [вылет клуба из элитного дивизиона] будет ударом, для нас это крайне негативный сценарий. Но за последний год в Нижнем Новгороде произошли системные подвижки. За этим стоит большая работа в том числе правительства в лице губернатора при взаимодействии с ЦУРС. Теперь все школы работают на «Пари НН», они объединены общим регламентом. Появились тестирования, которые два раза в год проходят несколько тысяч ребят. Они оценивают их спортивные характеристики и таланты. Мы в первую очередь работаем над фундаментом. Мы закрыли вторую команду, в которой не видели смысла, и молодёжка после провального предыдущего сезона вошла в десятку. Они участвовали в лучшем чемпионате для молодёжи. И сейчас мы видим двух—трёх или даже больше ребят, которые претендуют на игру в РПЛ, некоторые игроки, в том числе 2008 года рождения, уже дебютировали за клуб», — приводит слова Гафурова Legalbet.

По данным портала Transfermarkt, стоимость состава «Пари НН» в сезоне-2025/2026 составляет € 21,9 млн, в то время как все футболисты «Балтики» оцениваются в € 25,5 млн. В предыдущее летнее трансферное окно нижегородский клуб потратил на трансферы игроков € 940 тыс., а калининградский клуб — € 3,38 млн.

В текущем сезоне «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Пари НН» с 11 очками находится на 15-й строчке, что означает нахождение в зоне вылета. Команда Алексея Шпилевского отстаёт от 12-й позиции, позволяющей сохранить прописку в элитном дивизионе, на шесть очков.