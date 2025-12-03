Скидки
Ньюкасл Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 2 декабря 2025, счет 2:2, АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» смог избежать поражения в матче с «Ньюкасл Юнайтед» в 14-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гимарайнс – 71'     1:1 Ромеро – 78'     2:1 Гордон – 86'     2:2 Ромеро – 90+5'    

Бруно Гимарайнс на 71-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Ромеро на 78-й минуте сравнял счёт. Второй гол «сорок» на 86-й минуте забил Энтони Гордон, реализовавший пенальти. На 90+5-й минуте Ромеро оформил дубль.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 19 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 19 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «сороки» 6 декабря примут на своём поле «Бёрнли», «шпоры» в тот же день дома встретятся с «Брентфордом».

