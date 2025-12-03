«Тоттенхэм Хотспур» смог избежать поражения в матче с «Ньюкасл Юнайтед» в 14-м туре АПЛ

Окончен матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра выступил Томас Брамэлл.

Бруно Гимарайнс на 71-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Ромеро на 78-й минуте сравнял счёт. Второй гол «сорок» на 86-й минуте забил Энтони Гордон, реализовавший пенальти. На 90+5-й минуте Ромеро оформил дубль.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 19 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 19 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «сороки» 6 декабря примут на своём поле «Бёрнли», «шпоры» в тот же день дома встретятся с «Брентфордом».