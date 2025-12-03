Скидки
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переход произойдёт летом на правах свободного агента.

«Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов. В «Локомотиве» до последнего тянули с предложением нового контракта своему капитану, а когда переговоры начались, то Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена. Новое руководство «Локомотива» в лице Бориса Ротенберга не смогло изменить ситуацию.

ЦСКА же был с лета заинтересован в Баринове, особенно игрока хотел видеть в составе Фабио Челестини. За осень этот интерес никуда не исчез. В итоге трансфер состоится, ключевое решение Баринов для себя уже принял, о чём проинформировал руководство «Локомотива» и Михаила Галактионова», — добавил источник «Чемпионата».

