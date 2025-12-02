Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсеналу» интересен вингер «Айнтрахта» стоимостью € 70 млн — Sky Sport Germany

«Арсеналу» интересен вингер «Айнтрахта» стоимостью € 70 млн — Sky Sport Germany
Комментарии

«Арсенал» следит за 20-летним крайним нападающим «Айнтрахта» Жан-Маттео Баойя. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, франкфуртский клуб уже знает об интересе «канониров», однако на текущий момент переговорный процесс не ведётся. «Айнтрахт» оценивает трансфер французского футболиста в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Баойя принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Арсенал» могут приобрести Родриго у «Реала» за € 85-90 млн зимой — CO

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android