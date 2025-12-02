«Арсеналу» интересен вингер «Айнтрахта» стоимостью € 70 млн — Sky Sport Germany

«Арсенал» следит за 20-летним крайним нападающим «Айнтрахта» Жан-Маттео Баойя. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, франкфуртский клуб уже знает об интересе «канониров», однако на текущий момент переговорный процесс не ведётся. «Айнтрахт» оценивает трансфер французского футболиста в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Баойя принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: