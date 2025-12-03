«РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над «Магдебургом» в 1/8 финала Кубка Германии
Поделиться
Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Магдебург». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Победу одержали хозяева со счётом 3:1.
Кубок Германии . 1/8 финала
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Магдебург
Магдебург
0:1 Гнака – 11' 1:1 Нуса – 19' 2:1 Баумгартнер – 29' 3:1 Баумгартнер – 54'
На 11-й минуте полузащитник гостей Силас Гнака открыл счёт в матче, реализовав пенальти в ворота «РБ Лейпциг». Спустя девять минут нападающий хозяев Антонио Нуса сравнял счёт. На 29-й минуте Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество «РБ Лейпциг». На 54-й минуте Баумгартнер снова забил, сделав счёт 3:1.
В 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Энерги» со счётом 4:1. «Магдебург» победил «Иллертиссен» (3:0).
Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
02:05
-
01:50
-
01:31
-
01:27
-
01:13
-
01:03
-
01:02
-
01:02
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:31
-
00:31
-
00:29
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 2 декабря 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:12
-
23:12
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:42
-
22:39
-
22:31
-
22:22
-
22:10
-
22:08
-
21:55