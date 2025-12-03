Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Магдебург, результат матча 2 декабря 2025, счёт 3:1, Кубок Германии 2025/2026

«РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над «Магдебургом» в 1/8 финала Кубка Германии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Магдебург». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Кубок Германии . 1/8 финала
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Магдебург
Магдебург
0:1 Гнака – 11'     1:1 Нуса – 19'     2:1 Баумгартнер – 29'     3:1 Баумгартнер – 54'    

На 11-й минуте полузащитник гостей Силас Гнака открыл счёт в матче, реализовав пенальти в ворота «РБ Лейпциг». Спустя девять минут нападающий хозяев Антонио Нуса сравнял счёт. На 29-й минуте Кристоф Баумгартнер удвоил преимущество «РБ Лейпциг». На 54-й минуте Баумгартнер снова забил, сделав счёт 3:1.

В 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Энерги» со счётом 4:1. «Магдебург» победил «Иллертиссен» (3:0).

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.

Материалы по теме
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Истории
«Бавария» выиграла 12 матчей подряд на старте сезона — это рекорд среди клубов Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android