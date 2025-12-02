«Барселона» — «Атлетико»: Рафинья сравнял счёт на 26-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 20' 1:1 Рафинья – 26' 2:1 Ольмо – 65'
На 26-й минуте Рафинья забил ответный мяч. Ранее, на 19-й минуте, Алекс Баэна открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.
На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
00:31
-
00:31
-
00:29
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 2 декабря 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:12
-
23:12
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:42
-
22:39
-
22:31
-
22:22
-
22:10
-
22:08
-
21:55
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:29
-
21:17
-
21:15
-
21:07
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:32