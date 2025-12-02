«Барселона» — «Атлетико»: Левандовски не реализовал пенальти на 36-й минуте

В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте нападающий каталонцев Роберт Левандовски не реализовал пенальти. Ранее, на 19-й минуте, Алекс Баэна открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 26-й минуте Рафинья забил ответный мяч.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).