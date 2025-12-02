Скидки
«Посмотрим, сможем ли мы действовать быстро». Тренер «Фулхэма» Силва — о трансферном окне

«Посмотрим, сможем ли мы действовать быстро». Тренер «Фулхэма» Силва — о трансферном окне
Комментарии

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва дал комментарий касательно работы клуба во время ближайшего трансферного окна.

«Какое количество игроков мы планируем подписать? Не хотел бы называть какие-то числа. Прошедшие три—четыре месяца сформировали новый вариант развития событий для нас. Прошлым летом у нас кое-что не получилось, поскольку некоторые игроки пришли в самом конце трансферного окна. Мы продали футболиста, который отыграл за нас 100 матчей за три сезона (речь об Андреасе Перейре, который летом перешёл в «Палмейрас». — Прим. «Чемпионата»). Джош Кинг стал хорошим усилением полузащиты.

До самого конца трансферного окна мы пытались идти в ином направлении, но это оказалось невозможно. Посмотрим, как себя дальше проявит [ранее травмированный] Энтони Робинсон. Он нам нужен, его возвращение — хороший трансфер для нас.

Разумеется, ситуация с [травмированным] Родриго Мунисом также вносит свои коррективы на довольно специфичной и очень важной позиции на поле.

Не стану называть числа, мы работаем все вместе: я, мой штаб, руководство. Посмотрим, сможем ли мы действовать быстро в самом начале января», — приводит слова Силвы Sky Sports.

