«Реал» доверяет Хаби Алонсо, его будущее не зависит от ближайших матчей — Marca

Руководство мадридского «Реала» продолжает доверять главному тренеру команды Хаби Алонсо, несмотря на потерю «сливочными» лидирующей позиции в чемпионате Испании. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» не установили определённое количество матчей, в которых может решиться судьба испанского специалиста. Руководство «Реала» понимает, что команда по-прежнему сильна, а травмы футболистов не могли сделать её более стабильной. Несмотря на все трудности, отмечаются положительные тенденции в игре «сливочных», которые наблюдались во встречах с «Олимпиакосом» (3:4) и «Жироной» (1:1).

Подчёркивается, что матч с «Атлетиком» из Бильбао (3 декабря) рассматривается в качестве возможности улучшить ситуацию, однако он не будет являться решающим для судьбы Алонсо в клубе.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Испанский журналист назвал три матча, которые могут определить судьбу Алонсо в «Реале»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

