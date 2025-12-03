Скидки
Боруссия Д — Байер, результат матча 2 декабря 2025, счет 0:1, Кубок Германии 2025/2026

«Байер» с минимальным счётом одержал победу над дортмундской «Боруссией» в Кубке Германии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Победу одержали гости со счётом 1:0.

Кубок Германии . 1/8 финала
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Маза – 34'    

Счёт в матче открыл на 34-й минуте полузащитник гостей Ибрахим Маза. На 60-й минуте встречи «Байер» удвоил преимущество, мяч забил полузащитник Мартен Терье, но гол после просмотра VAR был отменён. Матч так и закончился победой «Байера» с минимальным счётом 1:0.

В 1/16 финала Кубка Германии «Боруссия» обыграла «Айнтрахт». «Байер» победил «Падерборн 07».

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.

