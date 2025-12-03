Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Атлетико»: Ольмо обеспечил каталонцам преимущество на 65-й минуте

«Барселона» — «Атлетико»: Ольмо обеспечил каталонцам преимущество на 65-й минуте
В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Встреча проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. На данный момент счёт 2:1 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 20'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'    

На 65-й минуте Даниэль Ольмо обеспечил каталонцам преимущество. Ранее, на 19-й минуте, Алекс Баэна открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 26-й минуте Рафинья забил ответный мяч. На 36-й минуте нападающий каталонцев Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 34 очка по результатам 14 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).

